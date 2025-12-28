LIVE Tour de Ski Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA | Cassol sfiora la finale attesa per Pellegrino

Segui in tempo reale il Live Tour de Ski, Sprint a Dobbiaco 2025. Aggiorna la pagina per gli ultimi sviluppi, con Cassol vicino alla finale e Pellegrino in fase di attacco. Alle 15.30, si sono già qualificati Klaebo e Grond, mentre Ribom e Pellegrino cercano di migliorare la posizione. Resta aggiornato per tutte le novità sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 Se ne vanno Klaebo e Grond. Terzo Ribom che sta provando a chiudere, ultimo al momento Pellegrino che sembra non averne per cambiare passo. 15.29 Allunga Klaebo, perde contatto Pellegrino. 15.28 Riebli passa Klaebo sulla prima salita. Sulle code del norvegese c'è Grond, seguito da Pellegrino 15.28 Partiti!! 15.26 Questi i protagonisti della prima semifinale maschile: 1 Johannes Hoesflot Klaebo NOR 2 Valerio Grond SUI 3 Janik Riebli SUI 4 Lucas Chanavat FRA 5 Federico Pellegrino ITA 6 Edvin Anger SWE 15.25 Questa la finale femminile della sprint in tecnica libera di Dobbiaco.

