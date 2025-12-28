LIVE Tour de Ski Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA | Cassol e Pellegrino in semifinale eliminato Valnes

Segui la diretta del Tour de Ski 2025 a Dobbiaco, con aggiornamenti sulle qualificazioni e le semifinali della sprint. Cassol e Pellegrino sono in corsa per la finale, mentre Valnes è stato eliminato. Restate con noi per i risultati in tempo reale e analisi delle gare, in un contesto di competizione internazionale e attenzione ai dettagli.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.17 Sempre Skistad in testa dopo l'ultima salita. Secondo posto per Faehndrich davanti a Ilar e Cassol, leggermente chiusa dalla svedese. 15.17 Rydzek prova a passare all'esterno sula seconda salita ma è costretta ad accodarsi sulle code di Joensuu. 15.16 Ritmo subito elevatissimo con Skistad in testa davanti a Joensuu. Cassol in quinta posizione 15.16 Partite!! Inizia la prima semifinale con Federica Cassol 15.15 Queste le semifinali femminili che inizieranno tra pochi minuti: Semi Finals Heat 1 1 Jasmi Joensuu FIN 2 Nadine Faehndrich SUI 3 Moa Ilar SWE 4 Coletta Rydzek GER 5 Kristine Stavass Skistad NOR 6 Federica Cassol ITA Semi Finals Heat 2 1 Johanna Hagstroem SWE 2 Maja Dahlqvist SWE 3 Jessie Diggins USA 4 Mathilde Myhrvold NOR 5 Moa Lundgren SWE 6 Emma Ribom SWE 15.

