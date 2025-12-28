Segui in tempo reale lo slalom di Semmering 2025, con Rast al comando e Shiffrin che cerca di recuperare. Attesa per l’esordio di Giada D’Antonio. Aggiorna la diretta per tutte le ultime notizie e i tempi di partenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 14.35: Meillard ha 1?46 di ritardo all’intermedio 14.34: perde a più riprese aderenza, poco fluida la svedese Oehlund che chiude a 1?65 dalla testa, è settima. Ora Meillard 14.32. Inforca nella parte finale la tedesca Aicher che getta al vento punti preziosi in chiave generale. Non era nelle prime posizioni, appare lontana dalla Aicher brillante di inizio stagione. Ora Oehlund 14.31: Aicher all’intermedio ha 44 centesimi di ritardo 14.30: Non perfetta l’azione della austriaca Truppe nella parte finale ma comunque limita i danni ed è quinta a 66 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Semmering 2025 in DIRETTA: Rast al comando, Shiffrin insegue! Attesa per l’esordio di Giada D’Antonio

