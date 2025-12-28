LIVE Sci alpino Slalom Semmering 2025 in DIRETTA | Rast al comando! Della Mea a caccia della top 10 debutta Giada D’Antonio

Segui in tempo reale lo slalom di Semmering 2025, con Rast in testa e D’Antonio al debutto. Aggiorna la diretta per tutte le ultime notizie e classifiche, e scopri i tempi dei nostri atleti, tra cui Peterlini. Restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa gara di sci alpino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15.10: Peterlini all'intermedio ha 1?92 di ritardo 15.00: L'austriaca Gallhuber sospinta dal pubblico di casa chiude con un ritardo di 3?61, 16mo posto per lei. Ora Peterlini 14.57. Questa la classifica dopo 22 discese: 1 Camille Rast Svizzera 54.70 2 Lara Colturi Albania +0.09 3 Katharina Liensberger Austria +0.34 4 Mikaela Shiffrin Stati Uniti +0.54 5 Katharina Truppe Austria +0.66 6 Wendy Holdener Svizzera +0.85 7 Paula Moltzan Stati Uniti +1.41 8 Cornelia Oehlund Svezia +1.65 9 Anna Swenn Laon Svezia +2.03 10 Zrinka Ljutic Croazia +2.

Quando lo sci alpino oggi: orari slalom Semmering, tv, startlist, streaming - È il momento dell'ultimo sforzo prima di una breve pausa per le festività di fine anno. oasport.it

Coppa del mondo di sci, slalom femminile a Semmering: risultato in diretta LIVE - In corso la prima manche dello slalom femminile di Semmering con sette italiane in gara: Lara Della Mea partirà col pettorale n° 20. sport.sky.it

Sci alpino, gigante femminile: vince Scheib, Della Mea settima, Sofia Goggia ottava Semmering Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/sci-alpino-coppa-del-mondo-femminile-semmering-slalom-gigante-speciale-sofia-goggia-asja-ze - facebook.com facebook

Weekend tecnico per lo sci alpino femminile: a Semmering va in scena lo slalom gigante in programma per sabato mattina Non perderti nemmeno un minuto di gara su Eurosport e Discovery+ #AlpineSkiing #Semmering x.com

