LIVE Sci alpino Slalom Semmering 2025 in DIRETTA | pokerissimo di Shiffrin! Peterlini in top 15

Segui la diretta dello slalom di Semmering 2025, con le ultime notizie e risultati aggiornati. La gara si svolge oggi, con partenza alle 18.52, e vede la partecipazione delle top atlete del circuito. Rimani con noi per aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti sulla competizione. L’appuntamento successivo è previsto per il prossimo fine settimana a Kranjska Gora, per la Coppa del Mondo femminile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18.52. per oggi è tutto, appuntamento al prossimo fine settimana da Kranjska Gora per la Coppa del Mondo femminile. Grazie per avefci seguito e buona serata! 18.51: Questa la classifica di coppa del mondo generale: 1 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 698 2 Camille Rast Svizzera 503 3 Alice Robinson Nuova Zelanda 484 4 Sofia Goggia Italia 404 5 Emma Aicher Germania 381 6 Julia Scheib Austria 380 7 Lara Colturi Albania 362 8 Lindsey Vonn Stati Uniti 350 9 Paula Moltzan Stati Uniti 312 10 Sara Hector Svezia 304 18.50: Questa la classifica della coppa del Mondo di slalom: 1 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 500 2 Lara Colturi Albania 280 3 Camille Rast Svizzera 262 4 Wendy Holdener Svizzera 208 5 Katharina Truppe Austria 186 6 Lena Duerr Germania 180 7 Paula Moltzan Stati Uniti 172 8 Emma Aicher Germania 149 9 Anna Swenn Laon Svezia 135 10 Katharina Liensberger Austria 116

