LIVE Sci alpino Slalom Semmering 2025 in DIRETTA | due azzurre in seconda manche dalle 17.45 Fuori una buona D’Antonio guida Rast
Segui in tempo reale lo slalom di Semmering 2025, con le due atlete azzurre in seconda manche dalle 17.45. Dopo una prima prova positiva, D’Antonio si è fermata, mentre Rast guida la classifica. Aggiorna la diretta cliccando sul link e consulta i pettorali di partenza alle 15.42, per rimanere informato sugli sviluppi della gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15.42: Dopo qualche rischio esce D’Antonio ma qualcosa di buono si è visto 15.42: 1?11 al primo rilevamento per D’Antonio 15.40. Tra poco sarà il momento di Giada D’Antonio ma la pista è un disastro 15.39: Anche Valleriani è fuori nel finale ma non si sarebbe qualificata 15.38: Fuori dalle 30 anche Palla, ora Valleriani 15.36: Nessuna delle ultime discese è entrata fra le 30 15.33. Bene l’austriaca Falch che è 20ma a 3?95 15.32. Che occasioni perse dalle italiane. E’ fuori anche Giorgia Collomb che sbaglia nel finale quando poteva qualificarsi 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA: dominio Shiffrin, Rast insegue. Due azzurre nella seconda manche dalle 20.45
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Semmering 2025 in DIRETTA: Rast al comando, Shiffrin insegue! Attesa per l’esordio di Giada D’Antonio
Slalom Alta Badia. Vince Mc Grath! Noel ci prova fino alla fine ma chiude con 3 decimi di ritardo - La vittoria di Mc Grath; LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia 2025 in DIRETTA: Vinatzer non risale la china, bella rimonta di Sala. Trionfa McGrath; Gigante all'austriaco Schwarz, 14° Vinatzer; Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 maschile, slalom e slalom gigante in Alta Badia: programma, italiani in gara e dove vederli in diretta.
LIVE Sci alpino, Slalom Semmering 2025 in DIRETTA: due azzurre in seconda manche dalle 17.45. Fuori una buona D’Antonio, guida Rast - 42: Dopo qualche rischio esce D'Antonio ma qualcosa di buono si è visto 15. oasport.it
Coppa del mondo di sci, slalom femminile a Semmering: risultato in diretta LIVE - In corso la prima manche dello slalom femminile di Semmering con sette italiane in gara: Lara Della Mea fuori dalla top 10 a +3. sport.sky.it
Quando lo sci alpino oggi: orari slalom Semmering, tv, startlist, streaming - È il momento dell'ultimo sforzo prima di una breve pausa per le festività di fine anno. oasport.it
Sci alpino in TV Domenica 28 dicembre, alle 14.15, in programma la prima manche dello slalom femminile di Semmering (Austria). Diretta su Rai Sport Tecnica pura e ritmo serrato su uno dei tracciati più selettivi del circuito. - facebook.com facebook
Domenica 28 Dicembre Live Rai Sport: diretta Sci Alpino Slalom Femminile Semmering, Basket Serie A2 x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.