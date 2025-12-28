Segui in tempo reale lo slalom di Semmering 2025, con le due atlete azzurre in seconda manche dalle 17.45. Dopo una prima prova positiva, D’Antonio si è fermata, mentre Rast guida la classifica. Aggiorna la diretta cliccando sul link e consulta i pettorali di partenza alle 15.42, per rimanere informato sugli sviluppi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15.42: Dopo qualche rischio esce D’Antonio ma qualcosa di buono si è visto 15.42: 1?11 al primo rilevamento per D’Antonio 15.40. Tra poco sarà il momento di Giada D’Antonio ma la pista è un disastro 15.39: Anche Valleriani è fuori nel finale ma non si sarebbe qualificata 15.38: Fuori dalle 30 anche Palla, ora Valleriani 15.36: Nessuna delle ultime discese è entrata fra le 30 15.33. Bene l’austriaca Falch che è 20ma a 3?95 15.32. Che occasioni perse dalle italiane. E’ fuori anche Giorgia Collomb che sbaglia nel finale quando poteva qualificarsi 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Semmering 2025 in DIRETTA: due azzurre in seconda manche dalle 17.45. Fuori una buona D’Antonio, guida Rast

