LIVE Sci alpino Slalom Semmering 2025 in DIRETTA | assalto alla regina Shiffrin! Attesa per l’esordio di Giada D’Antonio

Segui in diretta lo slalom di Semmering 2025, con l’attesa per l’esordio di Giada D’Antonio e il confronto con la regina Shiffrin. La gara si svolge con due manche, rispettivamente tracciate da Denis Wicki e Vincent Blum. Qui puoi aggiornarti in tempo reale sui risultati e le novità della competizione, in un contesto di pura competizione sportiva senza sensazionalismi.

I PETTORALI DI PARTENZA 14.09. La prima manche è stata tracciata dal tecnico svizzero denis Wicki, la seconda sarà disegnata dall'allenatore francese Vincent Blum 14.06: Questa la lista di partenza della prima manche dello slalom di Semmering: 1 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol 2 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard 3 516562 RAST Camille 1999 SUI Head 4 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic 5 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head 6 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic 7 206355 DUERR Lena 1991 GER Head 8 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl 9 507168 AICHER Emma 2003 GER Head 10 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head 11 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol 12 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head 13 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol 14 506146 SWENN LAON Anna 1991 SWE Head 15 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl 16 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol 17 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic 18 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic 19 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol 20 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer 21 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol 22 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head 23 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic 24 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol 25 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head 26 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon 27 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl 28 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol 29 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic 30 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard 31 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic 32 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head 33 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN 34 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head 35 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol 36 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head 37 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli 38 6538147 GROSDIDIER Logan 2008 USA Rossignol 39 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head 40 516722 BRAENDLI Anuk 2003 SUI Atomic 41 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol 42 6537254 MORITZ Liv 2004 USA Fischer 43 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head 44 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle 45 108420 FORGET Arianne 2003 CAN Atomic 46 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA Rossignol 47 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic 48 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN Rossignol 49 516783 MAECHLER Janine 2004 SUI Head 50 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head 51 56709 RAICH Leonie 2005 AUT Atomic 52 25218 MIJARES RUF Carla 2002 AND Head 53 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon 54 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol 55 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol 56 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Rossignol 57 198318 JALLAT Annabel 2003 FRA Nordica 58 308304 WATANABE Eren 2003 JPN 59 198307 OLLIER Marjolaine 2003 FRA Atomic 60 405188 DERKS Kiara 2001 NED Voelkl 61 56698 RINGS-WANNER Valentina 2005 AUT Rossignol 62 245084 TOTH Zita 2002 HUN Head 63 225733 PALLA Victoria 2001 GBR Rossignol 64 108075 BENNETT Sarah 2001 CAN Rossignol 65 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA Rossignol 66 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol 67 6296009 SINIGOI Caterina 2003 SLO Nordica 68 325119 GIM Sohui 1996 KOR 69 6537255 MORITZ Kjersti 2004 USA Fischer 70 6297622 D ANTONIO Giada 2009 ITA Head 71 65127 MOLLIN Axelle 2001 BEL Kaestle 72 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle 73 565501 OPLOTNIK Anja 2002 SLO 74 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol 75 45439 MAHON Sophie 2001 AUS Rossignol 76 755058 ATANASOVSKA Jana 2006 MKD 77 516744 ZURBRIGGEN Anina 2003 BUL Rossignol 78 156024 SOMMEROVA Celine 2003 CZE 79 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 AIN Atomic

