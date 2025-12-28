LIVE Sabalenka-Kyrgios Battaglia dei Sessi 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Benvenuti alla diretta testuale dell'incontro tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios, parte della Battaglia dei Sessi 2025. A pochi minuti dall'inizio, vi offriremo aggiornamenti in tempo reale sull’andamento del match. Restate con noi per seguire l’evento in modo chiaro e preciso, con informazioni aggiornate e senza interruzioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.40 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios, partita valevole per la "Battaglia dei Sessi". Quando siamo alle porte della nuova stagione tennistica va in scena un'esibizione tra la numero uno del circuito WTA e l'ex finalista di Wimbledon, che si sfidano in un incontro affascinante. Sono tre le partite passate alla storia come "Battaglia dei Sessi": due disputate nel 1973, quando queste sfide servirono principalmente per combattere la discriminazione di genere e dare valore al neonato circuito femminile, ed una nel 1992.

