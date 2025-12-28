LIVE Sabalenka-Kyrgios Battaglia dei Sessi 2025 in DIRETTA | la bielorussa entra su ‘Eye of the Tiger’ e decide di servire
Segui in tempo reale la sfida tra Sabalenka e Kyrgios, parte della Battaglia dei Sessi 2025. La partita si svolge con la bielorussa che entra in campo al ritmo di ‘Eye of the Tiger’ e sceglie di servire per prima. Clicca sul link per aggiornamenti costanti e dettagli sull’andamento del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.07 Sabalenka vince il sorteggio e decide di iniziare il match al servizio. 17.05 Aryna Sabalenka entra dagli spalti e con indosso un cappotto che sbrilluccia. La bielorussa entra sulle note di ‘Eye of the Tiger’, un ingresso che già dice molto sulla natura di quest’evento. 17.03 Lo speaker annuncia Nick Kyrgios che fa il suo ingresso sul terreno di gioco della Coca Cola Arena. Questa mattina l’australiano è arrivato allo stadio sopra un cammello. 17.01 Il match si giocherà al meglio dei tre set. In caso di parità dopo il secondo parziale però non si giocherà un set normale bensì un super tie-break, come accade di consueto nel circuito di doppio sia maschile che femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it
? Battaglia dei sessi: Sabalenka contro Kyrgios — Lo scontro a Dubai
Nella conferenza stampa di presentazione della “Battaglia dei Sessi”, Aryna Sabalenka ha parlato del significato simbolico di questa sfida La partita tra la numero 1 del mondo e Nick Kyrgios sarà LIVE su SuperTennis alle 17:30 di oggi - facebook.com facebook
