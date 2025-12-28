LIVE Sabalenka-Kyrgios 3-6 3-6 Battaglia dei Sessi 2025 in DIRETTA | l’australiano vince un’esibizione molto lontana dal match del ’73

Segui con noi la diretta della sfida tra Sabalenka e Kyrgios nella Battaglia dei Sessi 2025. L’incontro si è concluso con la vittoria dell’australiano, in una partita che si discosta dal celebre match del 1973. Qui troverai aggiornamenti in tempo reale e tutte le informazioni sul risultato e le emozioni di questo evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.37 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Sabalenka-Kyrgios. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest'evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 18.35 Dovremmo rivedere in campo Nick Kyrgios nell'ATP 250 di Brisbane, torneo che inizierà il 4 gennaio. L'australiano ha ricevuto una wild card per uno dei tornei di inizio stagione. 18.33 Quest'esibizione ci ha dato alcune indicazioni sulla condizione fisica di Kyrgios. Dopo mezz'ora l'australiano è apparso molto provato ed ha iniziato a cercare di uscire sempre di più dallo scambio con molteplici smorzate.

