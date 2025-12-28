LIVE Sabalenka-Kyrgios 3-6 3-4 Battaglia dei Sessi 2025 in DIRETTA | l’australiano recupera il break

Segui in tempo reale la sfida tra Sabalenka e Kyrgios, partita valida per la Battaglia dei Sessi 2025. Kyrgios recupera il break e si mantiene in partita, mentre le due giocatrici si affrontano con grande intensità. Aggiorna la diretta per non perdere gli sviluppi più recenti di questo incontro, che combina talento e determinazione in un contesto di grande interesse.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Non rientra il rovescio lungolinea di Kyrgios. 15-40 Strappa con il dritto Sabalenka che sbaglia a campo aperto dopo un'ottima difesa di Kyrgios Sugli spalti anche Peter Crouch, che settimana scorsa era presente ad Alexandar Palace per il Mondiale di Darts 15-30 Ampiamente largo il dritto lungolinea di Sabalenka. 15-15 Lunga l'accelerazione di dritto di Sabalenka 15-0 L'australiano perde il controllo del rovescio 3-4 Gioco Kyrgios: in rete la risposta di rovescio dell'australiano. 40-30 Palla corta di Kyrgios che la segue a rete e chiude con la volee.

LIVE Alle 17 Sabalenka-Kyrgios, la "battaglia dei sessi" a Dubai - Billie Jean King aveva parlato alla Bbc commentando la sfida: "L’unica somiglianza è che si affrontano un uomo e una donna. gazzetta.it

Sabalenka-Kyrgios, oggi la «Battaglia dei sessi» a Dubai: un solo servizio e campo più piccolo per Aryna, 3-6; 3-4 - Oggi alle 17 la sfida tra l'australiano e la numero 1 del mondo, visibile in chiaro su SuperTennis Torna la «Battaglia dei sessi» nel tennis. corriere.it

A Dubai è iniziato l'evento "Battle of the Sexes" con protagonisti Sabalenka e Kyrgios. x.com

Alla Coca-Cola Arena di Dubai va in scena la sfida generazionale tra la numero 1 del mondo Sabalenka e l’ex numero 13 ATP Kyrgios Non perdertela LIVE su SuperTennis dalle ore 17:00 facebook

