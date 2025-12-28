LIVE Sabalenka-Kyrgios 3-6 3-3 Battaglia dei Sessi 2025 in DIRETTA | l’australiano recupera il break

Segui in tempo reale la sfida tra Sabalenka e Kyrgios nella Battaglia dei Sessi 2025. Attualmente il punteggio è 3-6, 3-3, con Kyrgios che ha recuperato un break. Restate aggiornati per tutte le novità e i momenti salienti dell'incontro. Clicca sul link per aggiornare la diretta e non perdere dettagli importanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Sul nastro il rovescio in uscita dal servizio di Kyrgios. 15-15 Buon servizio al centro 0-15 Kyrgios accelera con il rovescio incrociato, ma Sabalenka tira ancora più forte con il lungolinea e trova il vincente. 3-3 Break Kyrgios: non rientra il recupero di rovescio di Sabalenka. 30-40 Rovescio lungolinea della bielorussa che si era aperta il campo con l'accelerazione di dritto 15-40 Lungo il servizio di Sabalenka. 15-30 Servizio e dritto in contropiede per Sabalenka 0-30 Splendida risposta di Kyrgios 0-15 Errore al servizio della bielorussa 3-2 Gioco Kyrgios: numero dell'australiano che arriva sull'ottima risposta di rovescio di Sabalenka e poi in allungo trova la riga.

LIVE Alle 17 Sabalenka-Kyrgios, la "battaglia dei sessi" a Dubai - Billie Jean King aveva parlato alla Bbc commentando la sfida: "L’unica somiglianza è che si affrontano un uomo e una donna. gazzetta.it

Sabalenka-Kyrgios diretta: segui la "Battaglia dei sessi" LIVE - Dopo 52 anni dall'ultima volta, un uomo e una donna tornano a sfidarsi sul campo da tennis, tra grande attesa e polemiche: tutti gli aggiornamenti sul match in tempo reale ... corrieredellosport.it

A Dubai è iniziato l'evento "Battle of the Sexes" con protagonisti Sabalenka e Kyrgios. x.com

Alla Coca-Cola Arena di Dubai va in scena la sfida generazionale tra la numero 1 del mondo Sabalenka e l’ex numero 13 ATP Kyrgios Non perdertela LIVE su SuperTennis dalle ore 17:00 facebook

