LIVE Sabalenka-Kyrgios 3-6 2-1 Battaglia dei Sessi 2025 in DIRETTA | break in apertura di secondo set per la bielorussa

Segui in tempo reale l'incontro tra Sabalenka e Kyrgios, con aggiornamenti sulla Battaglia dei Sessi 2025. Dopo il primo set vinto dall’australiano, la bielorussa si aggiudica il secondo, con un break all’inizio. Resta con noi per i prossimi sviluppi e aggiornamenti dettagliati dell’incontro.

40-40 Ancora un'ottima prima della bielorussa, questa volta al centro. 30-40 Ottima prima ad uscire della bielorussa, non trova il campo con la risposta l'australiano. 15-40 Errore di dritto della numero 1 WTA. 15-30 Ancora un servizio sbagliato dalla bielorussa 0-15 Errore al servizio di Sabalenka 2-1 Break Sabalenka: lungo il rovescio di Kyrgios. 15-40 Serve&volley di Kyrgios che non riesce a gestire la risposta di rovescio di Sabalenka. 15-30 Servizio e dritto per l'australiano che si è preso tanti secondi prima di battere. 0-30 In rete la smorzata di Kyrgios 0-15 Kyrgios arriva sulla smorzata di Sabalenka ma spedisce in rete il recupero.

