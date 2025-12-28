LIVE Sabalenka-Kyrgios 3-6 0-1 Battaglia dei Sessi 2025 in DIRETTA | l’australiano vince il primo set

Segui in tempo reale il match tra Sabalenka e Kyrgios, aggiornamenti sulla Battaglia dei Sessi 2025. L'australiano ha conquistato il primo set con un punteggio di 6-3. Clicca per restare aggiornato sui risultati e sulle azioni più significative di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Gioco Kyrgios: servizio ad uscire, smorzata in contropiede in salto e volee a campo aperto. A-40 Prima in kick al centro e dritto incrociato vincente. 40-40 Pizzica la riga il passante in chop di Sabalenka sulla volee piazzata di Kyrgios, che a campo aperto non ha chiuso il punto con lo smash 40-30 Questa volta ben giocata la smorzata da parte di Kyrgios, che poi gioca un passante incrociato con molta sufficienza su cui Sabalenka spedisce in rete la volee. 30-30 Si ferma in rete la smorzata in uscita dal servizio dell’australiano 30-15 Sabalenka arriva bene sul servizio da sotto di Kyrgios e chiude comodamente con il rovescio 30-0 Di poco lunga la risposta di Sabalenka 15-0 Lungo il dritto della bielorussa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sabalenka-Kyrgios 3-6, 0-1, Battaglia dei Sessi 2025 in DIRETTA: l’australiano vince il primo set Leggi anche: LIVE Sabalenka-Kyrgios 1-2, Battaglia dei Sessi 2025 in DIRETTA: break in apertura per l’australiano Leggi anche: LIVE Sabalenka-Kyrgios 2-3, Battaglia dei Sessi 2025 in DIRETTA: nuovo break per l’australiano Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Su che canale vedere Sabalenka-Kyrgios oggi in tv, Battaglia dei Sessi 2025: orario, programma, streaming; Sabalenka-Kyrgios: quando e dove vedere la Battaglia dei Sessi; Sabalenka-Kyrgios si sfidano oggi nella Battaglia dei Sessi: orario, regole e dove vederla in TV in chiaro; Kyrgios sfida Sabalenka nel Battle of the Sexes: critiche da Becker e Petkovic. LIVE Sabalenka-Kyrgios 3-6, Battaglia dei Sessi 2025 in DIRETTA: l’australiano vince il primo set - 6 Gioco e primo set Kyrgios: si ferma in rete la contro- oasport.it

Sabalenka-Kyrgios diretta: segui la "Battaglia dei sessi" LIVE - Dopo 52 anni dall'ultima volta, un uomo e una donna tornano a sfidarsi sul campo da tennis, tra grande attesa e polemiche: tutti gli aggiornamenti sul match in tempo reale ... corrieredellosport.it

LIVE Alle 17 Sabalenka-Kyrgios, la "battaglia dei sessi" a Dubai - Billie Jean King aveva parlato alla Bbc commentando la sfida: "L’unica somiglianza è che si affrontano un uomo e una donna. gazzetta.it

Nella conferenza stampa di presentazione della “Battaglia dei Sessi”, Aryna Sabalenka ha parlato del significato simbolico di questa sfida La partita tra la numero 1 del mondo e Nick Kyrgios sarà LIVE su SuperTennis alle 17:30 di oggi x.com

Alla Coca-Cola Arena di Dubai va in scena la sfida generazionale tra la numero 1 del mondo Sabalenka e l’ex numero 13 ATP Kyrgios Non perdertela LIVE su SuperTennis dalle ore 17:00 facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.