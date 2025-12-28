LIVE Sabalenka-Kyrgios 2-3 Battaglia dei Sessi 2025 in DIRETTA | nuovo break per l’australiano

Segui in tempo reale l'incontro tra Sabalenka e Kyrgios, aggiornato costantemente. Attualmente il punteggio è 2-3 a favore dell’australiano, in un match della Battaglia dei Sessi 2025. Puoi cliccare sul link per ricevere gli aggiornamenti più recenti e seguire ogni scambio tra i due tennisti.

0-15 Sabalenka spinge con due dritti incrociati, si apre il campo e chiude con il rovescio dalla parte opposta. 2-3 Break Kyrgios: lungo il recupero in uscita dal servizio della bielorussa 30-40 Rovescio incrociato di Sabalenka che poi gioca un buon back ad uscire dalla parte opposta. Non rientra a sufficienza il dritto lungolinea di Kyrgios. 15-40 Nooo. Due splendidi rovesci incrociati di Sabalenka che si spalanca il campo ma vanifica tutto spedendo il rovescio lungolinea in rete. 15-30 Splendido dritto inside-out di Kyrgios dal centro del campo. L'australiano è stato attento in fase difensiva, riuscendo a trovare grande profondità.

