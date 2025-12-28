LIVE Sabalenka-Kyrgios 2-2 Battaglia dei Sessi 2025 in DIRETTA | la bielorussa recupera il break

Segui in tempo reale l'incontro tra Sabalenka e Kyrgios, attualmente 2-2 nel match della Battaglia dei Sessi 2025. La partita è in corso e offre momenti di grande suspense, con scambi intensi e recuperi importanti. Aggiorna la diretta per non perdere gli sviluppi e le azioni più significative di questo confronto tra due tennisti di alto livello.

15-40 Nooo. Due splendidi rovesci incrociati di Sabalenka che si spalanca il campo ma vanifica tutto spedendo il rovescio lungolinea in rete. 15-30 Splendido dritto inside-out di Kyrgios dal centro del campo. L'australiano è stato attento in fase difensiva, riuscendo a trovare grande profondità. 15-15 Risposta con il dritto inside-in per Kyrgios che poi accelera con il dritto lungolinea dalla parte opposta. 15-0 Servizio al corpo vincente 2-2 Break Sabalenka: altra palla corta in uscita dal servizio per l'australiano. La numero 1 del mondo arriva bene sulla palla e gioca una contro smorzata vincente.

