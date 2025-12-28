LIVE Sabalenka-Kyrgios 1-2 Battaglia dei Sessi 2025 in DIRETTA | break in apertura per l’australiano

Segui in tempo reale la sfida tra Sabalenka e Kyrgios nella Battaglia dei Sessi 2025. Attualmente Kyrgios conduce 2-1 con un break all'inizio del match. Aggiorna la diretta per non perdere gli sviluppi di questa partita, caratterizzata da scambi intensi e strategie differenti tra i due atleti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Break Kyrgios: lungo il servizio della bielorussa. 0-40 Dritto lungolinea di Kyrgios che arretrando trova il vincente. 0-30 Lungo il servizio al corpo di Sabalenka. Ricordiamo che in quest’esibizione ci sarà una sola battuta a disposizione. 0-15 Buona demi-volee dell’australiano, che si salva sull’ottimo passante giocato da Sabalenka. 1-1 Gioco Kyrgios: servizio e dritto per l’australiano. 40-15 Di poco fuori l’ottima risposta di rovescio di Sabalenka. 30-15 Kyrgios non fa male con il cross di dritto. Ne approfitta Sabalenka che accelera con il dritto lungolinea e si prende i complimenti dell’australiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Alle 17 Sabalenka-Kyrgios, la "battaglia dei sessi" a Dubai - Billie Jean King aveva parlato alla Bbc commentando la sfida: "L’unica somiglianza è che si affrontano un uomo e una donna. gazzetta.it