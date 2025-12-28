Segui in tempo reale la partita tra Flavio Cobolli e Andrey Rublev alla World Tennis Continental Cup 2025 a Shenzen. L’evento, che si terrà oggi alle 12:00, rappresenta un importante test di livello tra due talenti emergenti e affermati del tennis internazionale. Resta aggiornato con la nostra diretta per tutte le fasi del match e le ultime notizie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:08 Inizierà quindi alle 12:00 l’esibizione tra Flavio Cobolli e Andrey Rublev! 09:50 Cobolli che al momento è n.24 del mondo. 09:48 Romano che partirà nella nuova stagione dalle grandi sensazioni derivate di aver vinto la Davis da protagonista. I primi mesi saranno fondamentali, visto che fino a Bucarest nel 2025 fece tanta fatica e di punti ne raccolse pochi. 09:40 Ancora 20? e vi racconteremo l’esibizione tra Cobolli e Rublev valida per la terza e ultima giornata della World Tennis Continental Cup 2025. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sfida di World Tennis Continental Cup 2025 che vede opposti Flavio COBOLLI e Andrey Rublev, gustoso antipasto della stagione ATP alle porte. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: test di lusso a Shenzen

Leggi anche: LIVE Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: test di livello verso la United Cup

Leggi anche: LIVE Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: test di alto livello verso la United Cup

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

LIVE Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: test di livello verso la United Cup; World Tennis Continental Cup: Cobolli-Rublev live alle 12; WTC Cup Shanghai live su : Team Europe avanti 2-0. Stanotte tocca a Cobolli; Cobolli-Rublev oggi in tv, World Tennis Cup 2025: orario, programma, streaming.

LIVE Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: test di livello verso la United Cup - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:50 Cobolli che al momento è n. oasport.it

Cobolli-Rublev oggi in tv, World Tennis Cup 2025: orario, programma, streaming - Oggi, domenica 28 dicembre, si concluderà a Shenzhen, in Cina, la World Tennis Continental Cup 2025: nel penultimo incontro della manifestazione, alle ore ... oasport.it