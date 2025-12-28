LIVE Cobolli-Rublev World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA | test di alto livello verso la United Cup

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sfida di World Tennis Continental Cup 2025 che vede opposti Flavio COBOLLI e Andrey Rublev, gustoso antipasto della stagione ATP alle porte. Pochi giorni all’apertura della nuova stagione, che scatterà in via ufficiale con le qualificazioni dei due tornei maschili nella giornata di sabato 3 gennaio 2025. Prima però ci si diletterà ancora una volta con la United Cup 2026, competizione a squadre di scena in Australia che eccezionalmente mette in palio anche dei punti per la classifica mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: test di alto livello verso la United Cup Leggi anche: Dove vedere in tv Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025: orario, programma, streaming Leggi anche: World Tennis Continental Cup 2025, Rublev annulla 2 match point e rimonta Vacherot: Team World sul 6-2 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. LIVE Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: test di alto livello verso la United Cup; World Tennis Continental Cup: Cobolli-Rublev live alle 12; Dove vedere in tv Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025: orario, programma, streaming; WTC Cup Shanghai live su : Team Europe avanti 2-0. Stanotte tocca a Cobolli. Dove vedere in tv Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025: orario, programma, streaming - Sarà l'ultimo impegno di Flavio Cobolli alla World Tennis Continental Cup, esibizione di scena in quel di Shenzhen, ma sarà anche, forse, il più seguito a ... oasport.it

Esibizioni: Cobolli, Fils e Rublev a Shenzhen, Humbert, Andreeva e Fokina a Macao - Rubriche | Tennisti suddivisi tra Macao e Shenzhen per le ultime esibizioni dell'anno prima dell'inizio della nuova stagione ... ubitennis.com

World Tennis Continental Cup su SuperTennis: è il giorno di Cobolli - E' il giorno di Flavio Cobolli alla World Tennis Continental Cup di scena fino a domenica sul veloce indoor di Shenzhen, in Cina, e trasmessa ... sport.tiscali.it

Flavio Cobolli incomincia la stagione! Doppia sfida in Cina per scaldare i motori, poi Rublev all’orizzonte - x.com

L’azzurro tornerà in campo nel doppio misto alle 12 e domani sfiderà Rublev - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.