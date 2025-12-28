LIVE Cobolli-Rublev World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA | in ritardo l’inizio del match il nuovo orario

Segui in tempo reale la diretta del match Cobolli-Rublev, valido per la World Tennis Continental Cup 2025. A causa di modifiche nel programma degli organizzatori, l'inizio è stato posticipato e ora l'incontro sarà alle 12:00, con un anticipo rispetto alla precedente previsione. Rimani aggiornato cliccando sul link per le ultime notizie e orari aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:08 Inizierà quindi alle 12:00 l’esibizione tra Flavio Cobolli e Andrey Rublev! Il ritardo è dovuto al fatto che gli organizzatori hanno modificato il programma, anticipando i doppi. 09:50 Cobolli che al momento è n.24 del mondo. 09:48 Romano che partirà nella nuova stagione dalle grandi sensazioni derivate di aver vinto la Davis da protagonista. I primi mesi saranno fondamentali, visto che fino a Bucarest nel 2025 fece tanta fatica e di punti ne raccolse pochi. 09:40 Ancora 20? e vi racconteremo l’esibizione tra Cobolli e Rublev valida per la terza e ultima giornata della World Tennis Continental Cup 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: test di livello verso la United Cup



