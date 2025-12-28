LIVE Cobolli-Rublev World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA | giocatori in campo!

Segui in tempo reale la partita Cobolli-Rublev alla World Tennis Continental Cup 2025. Aggiorna la diretta per conoscere gli sviluppi degli incontri e i risultati in corso. Restiamo aggiornati sui momenti più significativi di questa competizione internazionale, con giocatori pronti a darsi battaglia sul campo. Clicca qui per tutte le ultime notizie e aggiornamenti live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo, finalmente! 11:50 I due si affrontarono a maggio ed era la finale dell’ATP di Amburgo. Vinse il romano in due parziali, conquistando il secondo titolo della carriera dopo la vittoria a Bucarest ad inizio aprile. 11:40 Circa 20? mancano all’ingresso in campo dei due giocatori, a seguito dell’inversione dei match in programma oggi. 10:08 Inizierà quindi dopo il doppio misto l’esibizione tra Flavio Cobolli e Andrey Rublev! Il ritardo è dovuto al fatto che gli organizzatori hanno invertito il programma della sessione. 09:50 Cobolli che al momento è n. 🔗 Leggi su Oasport.it

