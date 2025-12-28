Segui in tempo reale la diretta del match Cobolli-Rublev alla World Tennis Continental Cup 2025. Aggiornamenti costanti e dettagli sull’andamento del gioco, con giocatori in campo a breve. Restate con noi per tutte le informazioni più recenti su questa competizione internazionale di tennis.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo, finalmente! 11:50 I due si affrontarono a maggio ed era la finale dell’ATP di Amburgo. Vinse il romano in due parziali, conquistando il secondo titolo della carriera dopo la vittoria a Bucarest ad inizio aprile. 11:40 Circa 20? mancano all’ingresso in campo dei due giocatori, a seguito dell’inversione dei match in programma oggi. 10:08 Inizierà quindi dopo il doppio misto l’esibizione tra Flavio Cobolli e Andrey Rublev! Il ritardo è dovuto al fatto che gli organizzatori hanno invertito il programma della sessione. 09:50 Cobolli che al momento è n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: giocatori in campo a breve

Leggi anche: LIVE Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: test di livello verso la United Cup

Leggi anche: LIVE Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: test di alto livello verso la United Cup

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

LIVE Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: test di alto livello verso la United Cup; World Tennis Continental Cup: Cobolli-Rublev live alle 12; Cobolli-Rublev oggi in tv, World Tennis Cup 2025: orario, programma, streaming; WTC Cup Shanghai live su : Team Europe avanti 2-0. Stanotte tocca a Cobolli.

LIVE Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: in ritardo l’inizio del match, il nuovo orario - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:40 Circa 20' mancano all'ingresso in campo dei due giocatori, a seguito dell'inversione dei match in ... oasport.it

Cobolli-Rublev oggi in tv, World Tennis Cup 2025: orario, programma, streaming - Oggi, domenica 28 dicembre, si concluderà a Shenzhen, in Cina, la World Tennis Continental Cup 2025: nell'ultimo incontro della manifestazione, il secondo ... oasport.it