LIVE Cobolli-Rublev 3-6 World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA | romano scialbo nel 1° set

Segui in tempo reale la sfida tra Cobolli e Rublev alla World Tennis Continental Cup 2025. Nel primo set, il romano ha mostrato difficoltà, con un gioco poco incisivo e alcuni errori evitabili. Aggiorna questa pagina per gli ultimi dettagli e i punteggi aggiornati, mentre i due giocatori si preparano per il proseguimento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Prima vincente. Cancellato dal servizio out di Cobolli, che si è auto chiamato il falco. Naaaastro vincente e seconda palla break. 40-40 Si salva il romano con un gran recupero di smorzata. Seconda 40-A Altra gran risposta e palla break. 40-40 Rovescio lungoriga vincente, bello! 40-30 ACE. 30-30 Non tiene in campo il rovescio difensivo Rublev. 15-30 Gran risposta, approccio e chiusura di volo. 15-15 Risposta vincente di dritto. 15-0 Si apre il secondo set col romano al servizio. Rublev-Cobolli 6-3! Si conclude il primo parziale. Farcito di errori, alla fine il russo lo fa suo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Rublev 3-6, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: romano scialbo nel 1° set Leggi anche: LIVE Cobolli-Rublev 2-3, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: scambio di break nel 1° set Leggi anche: LIVE Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: giocatori in campo! Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Cobolli-Rublev oggi in tv, World Tennis Cup 2025: orario, programma, streaming; World Tennis Continental Cup: Cobolli-Rublev live alle 12; LIVE Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: test di alto livello verso la United Cup; WTC Cup Shanghai live su : Team Europe avanti 2-0. Stanotte tocca a Cobolli. LIVE Cobolli-Rublev 3-6, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: romano scialbo nel 1° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0- oasport.it Cobolli trionfa nel torneo Atp di Amburgo: Rublev battuto, rivivi la diretta - Dopo l'exploit di ieri in rimonta contro l'argentino Thomas Martin Etcheverry, Flavio Cobolli fa suo il torneo Atp 500 di Amburgo, battendo nettamente in finale il russo Andrey Rublev, testa di serie ... corrieredellosport.it Cobolli vince l'Atp Amburgo: Rublev battuto in due set - Il tennista romano conquista il primo Atp 500 in carriera grazie alla vittoria in finale su Andrey Rublev: 6- sport.sky.it Flavio Cobolli incomincia la stagione! Doppia sfida in Cina per scaldare i motori, poi Rublev all’orizzonte - x.com «Oggi affronto Rublev: è una rivincita importante, anche per il morale». La World Tennis Continental Cup è arrivata al momento decisivo: le ultime partite dell’anno si stanno disputando sul veloce indoor di Shenzhen, in Cina. L’evento, che prende ispirazione - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.