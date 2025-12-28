Segui in tempo reale la partita Cobolli-Rublev, conclusa con la vittoria dello sfidante in due set. Questa diretta rappresenta un’anteprima della stagione di tennis 2026, offrendo aggiornamenti immediati sui risultati. Per restare informato su ogni dettaglio, clicca sul link e aggiornati in modo semplice e chiaro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE di questo antipasto agonistico della stagione 2026 di Tennis, che è ormai alle porte. Un saluto sportivo, ci siamo! 12:26 Ricordiamo che la prima parte della stagione sarà molto importante per Cobolli, che fino alla vittoria nel 250 di Bucarest non aveva praticamente raccolto nulla. L’occasione sarà quindi propizia per incrementare il bottino di punti prima delle grandi cambiali di maggio, giugno e luglio! 12:25 Si conclude quindi questa esibizione, che fungeva da allenamento agonistico in vista dell’imminente United Cup, al via nella prima settimana di Gennaio 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Rublev 3-6, 4-6, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: romano sconfitto in due set

