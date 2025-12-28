Segui in tempo reale l’andamento del match tra Cobolli e Rublev nella World Tennis Continental Cup 2025. Attualmente, il secondo set si trova sul punteggio di 3-4, con Cobolli in svantaggio di 0-4 nel parziale. Restate aggiornati per tutte le novità e i punti salienti del match, cliccando sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Attacco di dritto a segno e altro break. 30-40 Stecca di rovescio il controbalzo difensivo Cobolli, palla break. 30-30 Gratuito di dritto però del russo. 15-30 Errore di dritto e ancora guai Cobolli. 15-15 Ennesima buona risposta di Rublev. 15-0 ACE! 3-3 Non risponde sulla seconda Cobolli. 40-30 Errore di rovescio di Rublev. 40-15 Prima vincente. 30-15 Chiude al volo con una volèe sorprendentemente efficace il russo. 15-15 Non risponde Cobolli. 0-15 Vincente l’inside in del romano! 3-2 Altro black out di Cobolli e altro break. 15-40 Orribile smorzata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Rublev 3-6, 3-4, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: parziale di 0-4 nel 2° set

Leggi anche: LIVE Cobolli-Rublev 3-6, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: romano scialbo nel 1° set

Leggi anche: LIVE Cobolli-Rublev 2-3, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: scambio di break nel 1° set

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Cobolli-Rublev oggi in tv, World Tennis Cup 2025: orario, programma, streaming; World Tennis Continental Cup: Cobolli-Rublev live alle 12; LIVE Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: test di alto livello verso la United Cup; WTC Cup Shanghai live su : Team Europe avanti 2-0. Stanotte tocca a Cobolli.

LIVE Cobolli-Rublev 3-6, 3-2, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: si torna on serve nel 2° set - 15 Chiude al volo con una volèe sorprendentemente efficace il russo. oasport.it

Cobolli trionfa nel torneo Atp di Amburgo: Rublev battuto, rivivi la diretta - Dopo l'exploit di ieri in rimonta contro l'argentino Thomas Martin Etcheverry, Flavio Cobolli fa suo il torneo Atp 500 di Amburgo, battendo nettamente in finale il russo Andrey Rublev, testa di serie ... corrieredellosport.it

Cobolli vince l'Atp Amburgo: Rublev battuto in due set - Il tennista romano conquista il primo Atp 500 in carriera grazie alla vittoria in finale su Andrey Rublev: 6- sport.sky.it

Flavio Cobolli incomincia la stagione! Doppia sfida in Cina per scaldare i motori, poi Rublev all’orizzonte - x.com

«Oggi affronto Rublev: è una rivincita importante, anche per il morale». La World Tennis Continental Cup è arrivata al momento decisivo: le ultime partite dell’anno si stanno disputando sul veloce indoor di Shenzhen, in Cina. L’evento, che prende ispirazione - facebook.com facebook