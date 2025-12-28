LIVE Cobolli-Rublev 3-6 3-3 World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA | si torna pari nel 2° set

Segui in tempo reale la partita tra Cobolli e Rublev alla World Tennis Continental Cup 2025. Attualmente il punteggio è 3-6, 3-3, con il secondo set in equilibrio. Aggiorna questa pagina per restare informato sugli sviluppi del match e sui momenti salienti. La nostra diretta ti offre un resoconto preciso e immediato delle azioni in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Non risponde sulla seconda Cobolli. 40-30 Errore di rovescio di Rublev. 40-15 Prima vincente. 30-15 Chiude al volo con una volèe sorprendentemente efficace il russo. 15-15 Non risponde Cobolli. 0-15 Vincente l'inside in del romano! 3-2 Altro black out di Cobolli e altro break. 15-40 Orribile smorzata. Palle break. 15-30 Vincente in cross poderoso di Rublev con il dritto. 15-15 Stecca di dritto il romano. 15-0 Ottima prima e comodo dritto Cobolli. 3-1 Tiene rapidamente la battuta il russo. 40-0 Servizio vincente. 30-0 Servizio e dritto. 3-0 Tiene la battuta e conferma il break Cobolli! 40-15 Fuori il rovescio in cross. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Rublev 3-6, 3-3, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: si torna pari nel 2° set

