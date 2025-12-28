Segui la diretta della partita tra Cobolli e Rublev nella World Tennis Continental Cup 2025. Il match si sviluppa con il primo set vinto dall’avversario e il secondo in corso, con un break di Cobolli. Aggiorna la pagina per rimanere informato sui punteggi e le azioni principali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Stecca di dritto il romano. 15-0 Ottima prima e comodo dritto Cobolli. 3-1 Tiene rapidamente la battuta il russo. 40-0 Servizio vincente. 30-0 Servizio e dritto. 3-0 Tiene la battuta e conferma il break Cobolli! 40-15 Fuori il rovescio in cross. 30-15 Doppio fallo. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Prima a segno. 2-0 Smash in rete di Rublev e allora secondo break del match Cobolli. 30-40 Aggredisce con il dritto Cobolli e ha la chance di break. 30-30 Grande dritto inside in di Flavio! 30-15 Sbaglia di dritto il russo. 30-0 Servizio a segno. 15-0. 1-0 Parte bene Cobolli nel 2° set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Rublev 3-6, 3-0, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: break del romano nel 2° set

Leggi anche: LIVE Cobolli-Rublev 3-6, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: romano scialbo nel 1° set

Leggi anche: LIVE Cobolli-Rublev 2-3, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: scambio di break nel 1° set

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cobolli-Rublev oggi in tv, World Tennis Cup 2025: orario, programma, streaming; World Tennis Continental Cup: Cobolli-Rublev live alle 12; LIVE Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: test di alto livello verso la United Cup; WTC Cup Shanghai live su : Team Europe avanti 2-0. Stanotte tocca a Cobolli.

LIVE Cobolli-Rublev 3-6, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: romano scialbo nel 1° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Rublev- oasport.it

Cobolli trionfa nel torneo Atp di Amburgo: Rublev battuto, rivivi la diretta - Dopo l'exploit di ieri in rimonta contro l'argentino Thomas Martin Etcheverry, Flavio Cobolli fa suo il torneo Atp 500 di Amburgo, battendo nettamente in finale il russo Andrey Rublev, testa di serie ... corrieredellosport.it

Cobolli vince l'Atp Amburgo: Rublev battuto in due set - Il tennista romano conquista il primo Atp 500 in carriera grazie alla vittoria in finale su Andrey Rublev: 6- sport.sky.it

Flavio Cobolli incomincia la stagione! Doppia sfida in Cina per scaldare i motori, poi Rublev all’orizzonte - x.com

«Oggi affronto Rublev: è una rivincita importante, anche per il morale». La World Tennis Continental Cup è arrivata al momento decisivo: le ultime partite dell’anno si stanno disputando sul veloce indoor di Shenzhen, in Cina. L’evento, che prende ispirazione - facebook.com facebook