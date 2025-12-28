Segui la diretta della partita Cobolli-Rublev nel World Tennis Continental Cup 2025. Aggiornamenti in tempo reale con dettagli sul punteggio e le fasi di gioco, tra cui uno scambio di break nel primo set. Resta aggiornato per non perdere gli sviluppi di questa sfida, caratterizzata da momenti di alta tensione e variazioni di risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Doppio fallo. 2-3 Due game veramente improponibili dal punto di vista tecnico e due break di fila a zero. 0-40 Sotto la rete il dritto del russo. Mamma mia. 0-30 Risposta vincente di rovescio. 0-15 Doppio fallo. 1-3 A zero il break di Rublev. 0-40 Fuori il rovescio difensivo del romano. 0-30 Con il dritto vincente dal centro il russo. 0-15 Risposta nei piedi Rublev. 1-2 A trenta Rublev. 40-30 Risposta vincente. Ancora vantaggi? 40-15 Con il rovescio il russo. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Palla corta con cui si è offerto Rublev. 15-0 Servizio e rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Rublev 2-3, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: scambio di break nel 1° set

