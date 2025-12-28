LIVE Cobolli-Rublev 0-1 World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA | iniziato il match

Segui in tempo reale l'incontro tra Cobolli e Rublev alla World Tennis Continental Cup 2025. La partita è iniziata e puoi aggiornare la diretta cliccando sul link dedicato. Al momento, il punteggio è di 0-1, con Rublev che ha ottenuto il primo punto. Restate con noi per tutte le novità e gli sviluppi in corso.

15-15 Palla corta con cui si è offerto Rublev. 15-0 Servizio e rovescio. 1-1 Era 40-0 Cobolli, ha chiuso alla 4^ chance con l'ace. A-40 Prima e dritto. 40-40 Fuori il dritto dopo il servizio. Ancora vantaggi. 40-30 Servizio e volèe lunga. 40-15 Risposta vincente. 40-0 Riga presa da Cobolli col dritto in corsa. 30-0 Lunga la risposta di Rublev. 15-0 Con il dritto vincente il romano. 0-1 Prima vincente. A-40 Prima vincente. 40-40 Scentra il rovescio. 40-30 Dritto lungoriga a segno di Rublev. 30-30 Buona la risposta del romano. 30-15 Risposta nei piedi di Cobolli e punto.

