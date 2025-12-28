LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA | tutti insieme i big di giornata

Segui in tempo reale la Coppa del Mondo di Ciclocross a Dendermonde 2025. Qui troverai aggiornamenti continui sulla competizione, con le immagini più significative e le analisi dei principali protagonisti. Resta con noi per rimanere informato su tutte le fasi della gara e i momenti chiave della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.45 Sembra essere più incisivo questo scatto del campione nazionale belga, con lui Vanthourenhout, Del Grosso e Verstrynge. Qualche metro più indietro Van Aert. 15.44 ATTACCA ANCORA NYS! Una gara che è un susseguirsi di strappi quest’oggi! 15.43 Rientra sulle ruote dei migliori Van Aert, in questo momento ritorna in testa Thibau Nys. Lo scopriremo solo nei prossimi giri se l’elastico di Van Aert sia strategia o sintomo di una condizione non eccellente. 15.41 Si sfila definitivamente il campione europeo Ton Aerts. Non la migliore delle giornate per il belga che al momento si trova dodicesimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

