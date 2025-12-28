Segui la diretta della Coppa del Mondo di Ciclocross a Dendermonde 2025. Nys si impone in volata su Del Grosso, mentre Laurens Sweeck completa il podio. Aggiorna la pagina per le ultime notizie e risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.14 Conclude il podio Laurens Sweeck, il leader di Coppa del Mondo può ritenersi soddisfatto del gradino più basso del podio. Si porta a casa infatti punti importantissimi in ottica classifica. 16.12 Prova di forza di Nys che si è dimostrato il più forte in assenza di Van der Poel. Gran gara di Del Grosso che termina secondo. L’olandese è entrato nel rettilineo finale con un paio di metri di ritardo da Nys e non è riescito a ricucire! 16.11 CHE VITTORIA DI THIBAU NYS! Volata a due con Del grosso vinta dal campione nazionale belga! 16.10 Attacca Thibau Nys, dietro di lui Del Grosso cerca di non perdere un metro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA: Nys vince in volata su Del Grosso!

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA: Nys incollato a Van Aert, perde terreno Del Grosso

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA: vince Thibau Nys, Sweeck e Nieuwenhuis sul podio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA: Van Aert riuscirà a vincere senza Van der Poel?; LIVE! Van der Poel a caccia anche del cross di Santo Stefano; LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: vince ancora Lucinda Brand, sul podio Van Anrooij e Alvarado, 12esima Lucia Bramati; LIVE! Van Aert a caccia della prima vittoria: Del Grosso e Nys pronti a sfidarlo.

Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Dendermonde 2025: orari, tv, programma, streaming - Dopo l'appuntamento di Gavere, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025- oasport.it