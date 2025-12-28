LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA | Nys vince in volata su Del Grosso!
Segui la diretta della Coppa del Mondo di Ciclocross a Dendermonde 2025. Nys si impone in volata su Del Grosso, mentre Laurens Sweeck completa il podio. Aggiorna la pagina per le ultime notizie e risultati in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.14 Conclude il podio Laurens Sweeck, il leader di Coppa del Mondo può ritenersi soddisfatto del gradino più basso del podio. Si porta a casa infatti punti importantissimi in ottica classifica. 16.12 Prova di forza di Nys che si è dimostrato il più forte in assenza di Van der Poel. Gran gara di Del Grosso che termina secondo. L’olandese è entrato nel rettilineo finale con un paio di metri di ritardo da Nys e non è riescito a ricucire! 16.11 CHE VITTORIA DI THIBAU NYS! Volata a due con Del grosso vinta dal campione nazionale belga! 16.10 Attacca Thibau Nys, dietro di lui Del Grosso cerca di non perdere un metro. 🔗 Leggi su Oasport.it
