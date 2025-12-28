Segui la diretta della Coppa del Mondo di Ciclocross a Dendermonde del 2025. Aggiornamenti in tempo reale sugli atleti in gara, con Nys vicino a Van Aert e Del Grosso che perde terreno. Restate aggiornati per gli ultimi sviluppi e le posizioni in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 In difficoltà adesso anche Orts, rimasto incollato al gruppo fino a questo momento. Dal linguaggio del corpo sembrerebbe sul punto di cedere totalmente lo spagnolo. 15.59 Che rischio per Van Aert! Rimane in piedi grazie alle sue straordinario doti tecniche il corridore del Team Visma! 15.57 Continui cambi in testa alla corsa, è di nuovo Van Aert adesso in prima posizione. Il Belga cerca di mantenere il ritmo alto per non far rientrare Del Grosso. L’olandese ha 7 secondi di ritardo. 15.56 Cambia la bicicletta Del Grosso! Perde così ulteriori secondi il giovane olandese che adesso è in ottava posizione! 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA: Nys incollato a Van Aert, perde terreno Del Grosso

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA: Van Aert riuscirà a vincere senza Van der Poel?

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: Van der Poel avrà un rivale? Assente Van Aert

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA: Van Aert riuscirà a vincere senza Van der Poel?; LIVE! Van der Poel a caccia anche del cross di Santo Stefano; LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: vince ancora Lucinda Brand, sul podio Van Anrooij e Alvarado, 12esima Lucia Bramati; LIVE! Van Aert a caccia della prima vittoria: Del Grosso e Nys pronti a sfidarlo.

Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Dendermonde 2025: orari, tv, programma, streaming - Dopo l'appuntamento di Gavere, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025- oasport.it