LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA | manca poco all’inizio della gara élite femminile!

Segui in diretta la Coppa del Mondo di Ciclocross a Dendermonde 2025, con le gare élite femminili in programma. Qui troverai aggiornamenti tempestivi e dettagli sulla competizione, tra cui la partecipazione delle atlete italiane, tra cui Sara Casasola, impegnata a conquistare punti fondamentali per la classifica generale. Resta con noi per non perdere gli sviluppi della gara e le ultime notizie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.26 Oltre l’olandese, ci saranno ben sette azzurre tra cui la nostra Sara Casasola che cerca punti importanti per entrare nella top 5 della classifica di Coppa del Mondo! 13.23 Lucinda Brand cerca la sesta vittoria di fila in Coppa del Mondo, un edizione che sta completamente dominando! 13.20 Buongiorno amici di OA Sport, manca poco all’inizio dell’ottava gara di Coppa del Mondo di ciclocross femminile! Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della tappa di Coppa del Mondo di ciclocross a Dendermone, con la gara élite femminile che è pronta a regalarci un grande spettacolo dopo l’ultima competizione disputata a Gavere, sempre in Belgio. 🔗 Leggi su Oasport.it

