LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA | gara Elite uomini in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorni amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale della ottava tappa della Coppa del Mondo di ciclocros s. Gli atleti in gara oggi si sfideranno sul percorso belga di Dendermonde, cittadina situata fra Anversa e Gent. Grande attesa per la gara di oggi; l’assenza del campionissimo Van Der Poel renderà infatti molto più equilibrata ed incerta la corsa. Dopo aver dominato a Gavere due giorni fa, Van der Poel ha deciso di rinunciare alla corsa di Dendermonde per rispettare il proprio programma anche in vista della stagione su strada. L’assenza del campionissimo olandese è fondamentale anche ai fini della classifica di Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

