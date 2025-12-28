LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA | dominio di Brand a metà gara! Fuga assoluta dell’olandese

Segui la diretta della Coppa del Mondo di Ciclocross a Dendermonde 2025. In questa tappa, il pilota olandese ha preso il comando a metà gara, mantenendo una fuga significativa. Restate aggiornati per tutte le ultime novità e i risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.03 L’olandese chiude il quarto giro dopo 22.37 minuti! 14.02 Sono dodici i secondi tra Brand e Pietrerse. 14.00 Bramati è la prima azzurra al sedicesimo posto, con Gariboldi che invece è ventesima! 13.57 Termina il terzo giro, con Brand che dopo 17 minuti è prima con nove secondi di vantaggio su Fouquenet! Seguono Pieterse e Gery. 13.55 Gery è quarta a 12 secondi di svantaggio su Brand, con Alvarado che segue quinta a 23 secondi. 13.54 Falcata di Brand che esce benissimo dalla curva e compie un’ottima discesa sulla sabbia belga! Accelerata da fenomeno! 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

