LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA | dominio di Brand a metà gara! Fuga assoluta dell’olandese
Segui la diretta della Coppa del Mondo di Ciclocross a Dendermonde 2025. In questa tappa, il pilota olandese ha preso il comando a metà gara, mantenendo una fuga significativa. Restate aggiornati per tutte le ultime novità e i risultati in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.03 L’olandese chiude il quarto giro dopo 22.37 minuti! 14.02 Sono dodici i secondi tra Brand e Pietrerse. 14.00 Bramati è la prima azzurra al sedicesimo posto, con Gariboldi che invece è ventesima! 13.57 Termina il terzo giro, con Brand che dopo 17 minuti è prima con nove secondi di vantaggio su Fouquenet! Seguono Pieterse e Gery. 13.55 Gery è quarta a 12 secondi di svantaggio su Brand, con Alvarado che segue quinta a 23 secondi. 13.54 Falcata di Brand che esce benissimo dalla curva e compie un’ottima discesa sulla sabbia belga! Accelerata da fenomeno! 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville 2025 in DIRETTA: dominio incontrastato di van Alphen, primo successo in Coppa del Mondo per l’olandese
Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA: gara Elite donne in tempo reale
LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA: Van Aert riuscirà a vincere senza Van der Poel?; LIVE! Van der Poel a caccia anche del cross di Santo Stefano; LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: vince ancora Lucinda Brand, sul podio Van Anrooij e Alvarado, 12esima Lucia Bramati; LIVE! Van Aert a caccia della prima vittoria: Del Grosso e Nys pronti a sfidarlo.
Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Dendermonde 2025: orari, tv, programma, streaming - Dopo l'appuntamento di Gavere, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025- oasport.it
LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA: gara Elite donne in tempo reale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della tappa di Coppa del ... oasport.it
Ciclocross, Van Der Poel show a Gavere: vittoria in Belgio in Coppa del Mondo - Ennesima prova di forza di Mathieu Van Der Poel, che trionfa ancora nella tappa di di ciclocross a Gavere. sport.sky.it
CICLOCROSS in SARDEGNA?!? — Coppa del Mondo #3 Terralba
Ciclocross: Pezzo Rosola re a Dendermonde! Grigolini 2°, Italia dominante nella Coppa del Mondo juniores #ciclismo #CoppaDelMondo https://www.tuttobiciweb.it/article/1766913542 - facebook.com facebook
Lucinda Brand padrona del ciclocross: perla a Gavere, sesto sigillo in Coppa del Mondo - x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.