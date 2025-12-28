Lite in strada 19enne accoltellato

Nella serata di ieri, via Matteotti a Sant'Arpino è stata teatro di una lite che ha coinvolto un giovane di 19 anni, di origine straniera. L’alterco, apparentemente scaturito da motivi banali, è degenerato in una serie di fendenti che hanno ferito il ragazzo. La vicenda resta sotto indagine, mentre le autorità stanno cercando di chiarire le cause e le circostanze dell’accaduto.

Forse una lite per futili motivi e da lì a poco i fendenti, numerosi, che hanno colpito un 19enne straniero in via Matteotti a Sant'Arpino.L'aggressione si sarebbe verificata poco dopo le 23 del 27 dicembre. Il giovane sarebbe stato raggiunto da numerosi colpi da arma da taglio. Sanguinante ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Lite in strada, 19enne accoltellato Leggi anche: Ostia, è morto il 19enne accoltellato in strada. L'ipotesi della lite per questioni di droga Leggi anche: Ostia, muore il 19enne accoltellato in strada dopo una lite: si indaga sulla pista dello spaccio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ragazzo accoltellato al Trullo trovato in una pozza di sangue, è in gravissime condizioni; Accoltellamento dopo una lite: gravissimo un giovane, aggressore incastrato da un video; Lite tra vicini di casa finisce in follia, morto un 25enne: auto incendiate, esplosioni e coltellate; Roma, accoltellato al petto dopo lite in strada. Lite in strada, 19enne accoltellato - Forse una lite per futili motivi e da lì a poco i fendenti, numerosi, che hanno colpito un 19enne straniero in via Matteotti a Sant'Arpino. casertanews.it

Napoli, 18enne accoltellato in strada è in gravi condizioni: il raid da sconosciuti in scooter - Accoltellato mentre passeggiava per strada con alcuni amici in via Bisignano, nel centralisssimo quartiere di Chiaia a Napoli. msn.com

Milano, 19enne accoltellato in strada: è grave - Colpito all'addome da un fendente, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli, dove si trova in prognosi riservata ... msn.com

IL RAPPER NORTEÑO LIL TORO È MORTO?? ACCOLTELLATO MORTALE A CONCORD, CA #liltoro #norteno #hoodnews

PONTECAGNANO FAIANO: LITE IN STRADA FINISCE CON ACCOLTELLAMENTO, INDAGANO I CARABINIERI Attimi di paura nel primo pomeriggio di quest’oggi nei pressi della Stazione ferroviaria di Pontecagnano Faiano dove, in seguito ad... - facebook.com facebook

Lite in strada: aggredito con lo spray al peperoncino x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.