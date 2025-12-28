Lite fuori dalla discoteca | accoltellato un 28enne

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre, un uomo di 28 anni è stato ferito con un’arma da taglio durante una lite davanti all’ex Oltre Club, in piazzale Fratelli Zoppas. L’episodio, ancora sotto indagine, sarebbe stato scatenato da una donna. La vicenda evidenzia le conseguenze di episodi di tensione pubblica, con intervento delle forze dell’ordine per gestire la situazione.

Ci sarebbe una donna all'origine del violento litigio che, nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre, è degenerato in un accoltellamento davanti all'ex Oltre Club, nella zona di piazzale Fratelli Zoppas.Erano da poco passate le tre del mattino quando due cittadini stranieri, appena usciti.

