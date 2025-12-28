Non si placa la polemica sul Fermi. La Federazione Uil Scuola Rua di Modena interviene su quanto emerso all’Istituto tecnico con sede in via Luosi, dove nei bagni della scuola sono comparse scritte riconducibili al fenomeno della cosiddetta ’ lista degli stupri ’, con riferimenti a studentesse e docenti. "Siamo di fronte a un episodio gravissimo, che non può essere liquidato come una bravata – dichiara Dario Catapano, segretario territoriale della Federazione Uil Scuola Rua di Modena –. Quando sui muri di una scuola compaiono messaggi che evocano violenza sessuale, il tema non è solo disciplinare: è culturale, educativo, sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lista degli stupri, la Uil: "Emergenza educativa. Ora un confronto serio"

