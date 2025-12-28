L’Inter vince il big match di Bergamo Milan e Napoli restano in scia alla capolista in Serie A

Nella giornata di domenica 28 dicembre si sono disputate quattro partite della diciassettesima giornata della Serie A 2025-2026. L’Inter ha ottenuto una vittoria importante a Bergamo, mantenendo la leadership della classifica, mentre Milan e Napoli restano in scia alla capolista. Gli incontri hanno contribuito a definire la posizione delle squadre in vista della fase finale del girone d’andata.

Oggi, domenica 28 dicembre, si sono disputate altre quattro partite valevoli per la diciassettesima e terzultima giornata del girone d'andata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. Il turno verrà completato domani sera da Roma-Genoa in un Monday Night che rappresenterà per l'occasione anche l'ultimo match dell'anno solare per il massimo campionato. In attesa della sfida dell'Olimpico, sono arrivate tre vittorie importanti per le principali candidate allo Scudetto che rispondono dunque al successo esterno della Juventus nell'anticipo e conservano le prime tre posizioni della classifica. Il risultato più pesante è sicuramente il successo dell'Inter capolista a Bergamo sull'Atalanta per 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez e al clamoroso errore sotto porta di Samardzic nel finale.

