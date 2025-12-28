L’incontro tra comunità religiose Sansepolcro celebra il dialogo

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SANSEPOLCRO Anche quest’anno Sansepolcro ha vissuto un momento significativo di dialogo, rispetto e condivisione attraverso lo scambio degli auguri tra le comunità religiose del territorio. Un gesto semplice ma profondo, che rinnova il valore dell’incontro e della convivenza, nel segno della pace e della reciproca conoscenza. Alla consegna della lettera di auguri da parte della comunità musulmana erano presenti il presidente Abderrahim El Moutaqi, don Giancarlo Rapaccini, Leonardo Magnani, l’assessore Francesca Mercati e una rappresentanza della commissione pari opportunità. Un momento di confronto sincero, che testimonia ancora una volta come Sansepolcro sia una comunità capace di costruire ponti e coltivare relazioni fondate sul rispetto e sull’ascolto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217incontro tra comunit224 religiose sansepolcro celebra il dialogo

© Lanazione.it - L’incontro tra comunità religiose. Sansepolcro celebra il dialogo

Leggi anche: Dialogo aperto tra istituzioni e comunità: incontro pubblico all’ex GIL di Avellino

Leggi anche: Incontro e dialogo: il progetto "All you can speak" attira la comunità

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.