L’inchiesta su Hannoun manda nel panico la sinistra FdI chiede due informative a Piantedosi e Tajani

L'inchiesta su Hannoun ha suscitato preoccupazioni tra la sinistra, mentre Fratelli d’Italia ha richiesto al ministro Piantedosi una comunicazione urgente per chiarire i dettagli della vicenda. La richiesta mira a fare luce su una situazione ritenuta di particolare rilevanza, con anche il ministro Tajani coinvolto in richieste di approfondimento. La vicenda sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e delle forze politiche, che cercano chiarezza sui fatti emersi.

“Fratelli d’Italia ha chiesto un’informativa urgente al ministro Piantedosi per riferire di una faccenda dai contorni sconcertanti”. La richiesta nell’aula di Montecitorio è stata formulata da Sara Kelany, che ha ricordato come Hannoun, il presidente dell’Associazione palestinesi, è stato “arrestato per reati gravissimi: terrorismo, eversione, l’ordinanza dice che questo soggetto sarebbe organico ad Hamas e che l’avrebbe foraggiata con milioni di euro. FdI da anni segnala la pericolosità di questo soggetto – ricorda la deputata – osannato e coccolato da esponenti di Pd, Avs e Cinque stelle. “Per questo chiediamo al ministro dell’Interno di riferire i contorni dell’indagine e di come questa possa toccare la sicurezza dei cittadini che per noi resta bene imprescindibile”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

