L’impossibile addio a Brigitte Bardot dea della dream epoque Il ritratto di D’Anna

Brigitte Bardot, icona della Golden Age di Hollywood, ha sempre mantenuto un'aura di mistero e indipendenza. La sua immagine, simbolo di eleganza e sensualità, ha attraversato decenni, sfidando il tempo e le aspettative. In questo ritratto di D'Anna, esploriamo il suo percorso e il suo impatto, evidenziando come la Bardot abbia saputo reinventarsi e restare una figura di riferimento nel panorama culturale internazionale.

Non capita a tutti di smentire la propria morte tante volte quante Brigitte Bardot ha smentito a gran voce la sua. Tante volte tranne l’ultima. Oggi. Anche se il suo rimane comunque un addio impossibile. Venerata come la dea della dream epoque, considerata l’unico vero mito francese del ‘900, il mito della douce France consacrato dall’omonima canzone, Brigitte Bardot resta infatti scolpita nella memoria collettiva come protagonista dell’interpretazione esistenziale della femme fatale per antonomasia. Definita negli anni ’60 il sogno maschile di tutto il pianeta, icona di bellezza e di dolcezza, distrattamente attrice e mito di donna indomita e scostante, ritiratasi a vita privata come solo un’altra diva, Greta Garbo, era riuscita a fare al culmine della fama e dell’idolatria mondiale, l’immagine di Brigitte Bardot legata indissolubilmente ai ricordi è quella della venere bionda che balla scalza un sensuale mambo nel film “E Dio creò la donna”, di Roger Vadim, oppure la fanciulla che confessa peccati e seduzioni in “Una donna come me”, nelle scene del Disprezzo di Jean Luc Godard, o ancora nei duelli de “Le pistolere” assieme a Claudia Cardinale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’impossibile addio a Brigitte Bardot, dea della dream epoque. Il ritratto di D’Anna Leggi anche: Addio a B.B., morta a 91 anni: dal rapporto turbolento con il figlio alla famosa canzone “Brigitte Bardot Bardot” Leggi anche: Morta Brigitte Bardot: i messaggi di addio dai volti della politica La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Addio Brigitte Bardot: leggendaria attrice francese, icona anni '60, attivista - La sua Fondazione "annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per ded ... msn.com

Addio a Brigitte Bardot. Muore a 91 anni il simbolo dell’erotismo francese, poi paladina degli animali - La star del cinema – conosciuta nel mondo come BB – si era ritirata dalle scene da decenni, occupandosi di animali e beccandosi diverse denunce per diffamazione nei confronti degli immigrati B rigitte ... iodonna.it

Brigitte Bardot morta a 91 anni: addio a icona degli anni ’50 e ’60 che contribuì al cambiamento dei costumi in Europa - Lo riportano i media francesi, che citano la Fondazione creata dall'attrice per la difesa degli ... msn.com

