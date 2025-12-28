L’imam Shahin e i legami con Hannoun Montaruli | Pronto un esposto per espellerlo

L’imam Shahin, ritenuto un potenziale rischio per la sicurezza nazionale e recentemente rientrato dopo l’istanza di espulsione del Ministero dell’Interno, torna a suscitare attenzione. La sua figura è collegata anche al caso di Mohammad Hannoun, sospettato di legami con Hamas. Montaruli ha annunciato la predisposizione di un esposto con l’obiettivo di procedere alla sua espulsione.

L’imam Shahin, considerato un pericolo per la sicurezza nazionale e rilasciato dopo la richiesta di espulsione del ministero dell’Interno (che farà ricorso in Cassazione) torna al centro della scena ed è, in parte, anche legato al caso del filo Hamas Mohammad Hannoun. Infatti, Elsalay, uno dei 9 arrestati nella maxi operazione contro la cupola di Hamas in Italia, parlando con Shahin e riferendosi a El Shobky, gli contesta di avergli parlato di come l'associazione invia il denaro. Ali El Shobky è il referente piemontese di Abspp, colui che ha incontrato l’ex capo di Hamas Haniyeh, come si evince dalla conversazione in cui dice “Si, anche quando siamo andati a farci le foto con il dottor Ismail Haniveh. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

