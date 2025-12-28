L’imam con il lanciarazzi e il suo braccio destro nell’ex convento

Ryyad Abdelrqhim Jaber Albustanji, imam noto in diverse città italiane, è stato arrestato ieri. È sospettato di aver coinvolgimenti in attività legate a un lanciarazzi e a un suo collaboratore, entrambi trovati nell’ex convento. L’arresto si inserisce nel quadro di indagini volte a chiarire eventuali minacce o attività illegali. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla presenza di figure religiose coinvolte in contesti problematici.

