L’imam con il lanciarazzi e il suo braccio destro nell’ex convento

28 dic 2025

Ryyad Abdelrqhim Jaber Albustanji, imam noto in diverse città italiane, è stato arrestato ieri. È sospettato di aver coinvolgimenti in attività legate a un lanciarazzi e a un suo collaboratore, entrambi trovati nell’ex convento. L’arresto si inserisce nel quadro di indagini volte a chiarire eventuali minacce o attività illegali. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla presenza di figure religiose coinvolte in contesti problematici.

Ryyad Abdelrqhim Jaber Albustanji è stato arrestato ieri, un imam che ha guidato le preghiere in diverse piazza d'Italia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

