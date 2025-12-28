L’imam con il lanciarazzi e il suo braccio destro nell’ex convento
Ryyad Abdelrqhim Jaber Albustanji, imam noto in diverse città italiane, è stato arrestato ieri. È sospettato di aver coinvolgimenti in attività legate a un lanciarazzi e a un suo collaboratore, entrambi trovati nell’ex convento. L’arresto si inserisce nel quadro di indagini volte a chiarire eventuali minacce o attività illegali. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla presenza di figure religiose coinvolte in contesti problematici.
Ryyad Abdelrqhim Jaber Albustanji è stato arrestato ieri, un imam che ha guidato le preghiere in diverse piazza d'Italia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
"L'imam Albustanji, tra gli arrestati, ha guidato la preghiera di fine Ramadan all'Arena di Milano. Al Salahat pagava l'affitto alla Curia" x.com
Inchiesta su terrorismo islamico e finanziamenti per oltre 7 milioni di euro ad Hamas. Uno dei 9 arrestati insieme al Pro Pal "genovese" Hannoun è stato ritratto in foto in divisa mimetica, armato di lanciarazzi, con i simboli delle Brigate Al Qassam, circondato da - facebook.com facebook
