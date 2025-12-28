L'ex nutrizionista cacciata dal Real Madrid | Mi dicevano | fai così e guadagnerai senza lavorare
Itziar González de Arriba, ex nutrizionista del Real Madrid, ha intentato una causa contro il club, accusandolo di molestie sul posto di lavoro e di sabotaggio. La professionista ha riferito che alcuni membri della società le avrebbero suggerito metodi per ottenere guadagni senza impegno, evidenziando un ambiente complicato e difficile. Questa vicenda mette in discussione le condizioni lavorative all’interno di una delle squadre più prestigiose del calcio.
Itziar González de Arriba ha citato il club per molestie sul posto di lavoro e per il sabotaggio subito da parte di membri della società. "Mi prendevano in giro continuamente. anche nei gruppi WhatsApp. Perfino la cameriera mi rideva in faccia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Palencia giocava nel Real Madrid, poi è sparito: “Sono arrivato a lavorare per 300 euro al mese”
Leggi anche: Sonia con endometriosi e fibromialgia: “Tube maciullate dall’infezione, mi dicevano non hai nulla”
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.