L'ex nutrizionista cacciata dal Real Madrid | Mi dicevano | fai così e guadagnerai senza lavorare

Itziar González de Arriba, ex nutrizionista del Real Madrid, ha intentato una causa contro il club, accusandolo di molestie sul posto di lavoro e di sabotaggio. La professionista ha riferito che alcuni membri della società le avrebbero suggerito metodi per ottenere guadagni senza impegno, evidenziando un ambiente complicato e difficile. Questa vicenda mette in discussione le condizioni lavorative all’interno di una delle squadre più prestigiose del calcio.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.