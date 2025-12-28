L’eredità impossibile di Brigitte Bardot

L’eredità di Brigitte Bardot rimane ancora oggi un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo. Ogni anno, durante le festività, molti ricordano la celebre attrice intonando le sue canzoni, tra tradizione e nostalgia. Questo ricordo testimonia l’impatto duraturo della sua figura sulla cultura italiana e internazionale, mantenendo vivo il suo nome e il suo fascino nel tempo.

A Capodanno qualcuno canterà ancora Brigitte Bardot Bardot, come ogni fine anno, con i bicchieri alzati e la voce un po’ storta. La canteremo per gioco, per abitudine, per folklore. Solo che stavolta lei non ci sarà più. In quel ritornello leggero, ballabile, apparentemente innocuo, si aprirà un vuoto improvviso. Brigitte Bardot non è mai stata solo un nome da canzone: era un corpo che ha cambiato il modo di stare al mondo, un’immagine che ha spostato confini, un’epoca che da oggi diventa definitivamente passato. Ci saranno generazioni che non sapranno davvero chi è stata Brigitte Bardot. Per molti resterà una citazione, un nome pronunciato con ironia, una reference pop svuotata di contesto. 🔗 Leggi su It.insideover.com

