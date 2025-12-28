L’eredità di Brigitte Bardot e quel figlio mai amato a cui andrà metà dei 65 milioni di patrimonio

Brigitte Bardot, icona del cinema e simbolo di eleganza, è venuta a mancare all’età di 91 anni. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, lasciando un’eredità artistica e culturale. Tra i suoi patrimoni, si apre una questione legale riguardante un figlio mai riconosciuto, a cui spetterà metà dei 65 milioni di euro. Un’eredità complessa che riflette la sua vita privata e pubblica.

Parigi, 28 dicembre 2025 – Il mondo si risveglia orfano di un mito. Si è spenta oggi, all'età di 91 anni, Brigitte Bardot. L'annuncio, giunto in mattinata dalla Fondazione che porta il suo nome, ha confermato il decesso avvenuto nella notte presso la sua residenza a Saint-Tropez, dopo settimane di ricovero per una grave patologia. Con la sua scomparsa non se ne va solo un'icona di stile, ma l'ultima grande provocatrice del Novecento, capace di trasformare la propria bellezza in un'arma di battaglia politica e sociale, voltando le spalle al cinema proprio all'apice del successo. Un patrimonio tra cinema e 'brand'.

