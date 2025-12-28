L' Eredità adesso Liorni ci rompe

Durante la puntata di L’Eredità, molti telespettatori hanno risposto con certezza alla domanda sul vaso. Il quiz, condotto da Marco Liorni su Rai 1, ha coinvolto il pubblico nella consueta sfida di logica e conoscenza. Questa dinamica, tipica dello show, continua ad attirare l’attenzione degli spettatori, rendendo ogni puntata un momento di partecipazione collettiva e curiosità.

Da casa tutti, o quasi tutti i telespettatori de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, hanno risposto sicuri: " Vaso ". Questa è la soluzione della Ghigliottina, il gioco finale a cui arriva da campione Stefano, come nella puntata precedente. Peccato che il concorrente, dopo aver battuto Claudio ai 100 Secondi ed essere arrivato all'atto conclusivo con un montepremi di 180mila euro, perda letteralmente il bandolo della matassa all'atto conclusivo. Dopo una serie di errori, Stefano si ritrova con 11.500 euro ancora in gioco e queste cinque parole indizio: "Fuori", "Pancia", "Notte", "Cottura" e "Cinese".

