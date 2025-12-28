L’erede di Silvio Berlusconi? Per Francesca Pascale «nessuno». «Mi piacerebbe tantissimo Mario Draghi, ma ha ha altre ambizioni. Tajani è inadeguato e dovrebbe solo dimettersi. Più di tutto, mi piacerebbe che Marina e Pier Silvio entrassero a gamba tesa nel partito e rimettessero mano allo statuto, per resettare e ripartire con i congressi», racconta l’ex storica compagna del fondatore di Forza Italia. Pascale, in una lunga intervista ad Elvira Serra per il Corriere della Sera, ammette che non disegna una “discesa in campo”. « Mi piacerebbe candidarmi per la segreteria toscana. Ma io non ho mai smesso di fare politica. 🔗 Leggi su Open.online

«L’erede di Silvio? Nessuno, Tajani dovrebbe dimettersi. Sogno un ritorno di Pier Silvio e Marina. Lei è da sempre il mio punto di riferimento» - L'intervista al Corriere di Francesca Pascale: «Dopo Silvio ho vissuto una relazione tossica con chi lo disprezzava ma viveva con il suo denaro» ... open.online

Tajani: "Da Pier Silvio Berlusconi sollecitazioni positive, Forza Italia si sta rinnovando" - Le parole di Pier Silvio Berlusconi, pronunciate in occasione della conferenza stampa di fine anno di Mediaset, sono state commentate da Antonio Tajani: "Io sono assolutamente a favore del ... ilgiornale.it

Fi, Pier Silvio torna a chiedere rinnovamento, Tajani minimizza - Pier Silvio Berlusconi torna a chiedere un rinnovamento di Forza Italia e riporta a galla uno dei problemi strutturali del ... notizie.tiscali.it

