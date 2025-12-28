Leonardo e Acegas entrano in Mare Fvg

Leonardo e AcegasApsAmga hanno annunciato la loro partecipazione al progetto Mare Fvg, come confermato dall’assessore regionale Alessia Rosolen. La notizia arriva tramite una lettera di Leonardo SpA, in cui l’amministratore delegato Roberto Cingolani manifesta interesse a collaborare. Questa collaborazione rappresenta un passo importante per lo sviluppo e la valorizzazione delle iniziative legate al mare nella regione Friuli Venezia Giulia.

