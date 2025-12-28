Leonardo e Acegas entrano in Mare Fvg
Leonardo e AcegasApsAmga hanno annunciato la loro partecipazione al progetto Mare Fvg, come confermato dall’assessore regionale Alessia Rosolen. La notizia arriva tramite una lettera di Leonardo SpA, in cui l’amministratore delegato Roberto Cingolani manifesta interesse a collaborare. Questa collaborazione rappresenta un passo importante per lo sviluppo e la valorizzazione delle iniziative legate al mare nella regione Friuli Venezia Giulia.
Leonardo e AcegasApsAmga parteciperanno al progetto Mare Fvg. Lo conferma l’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca e università Alessia Rosolen, a seguito della lettera pervenuta da Leonardo SpA, con la quale l’amministratore delegato Roberto Cingolani esprime l’interesse. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: “Bisogna riuscire a fare una fiction sulla polizia penitenziaria vera, non mare dentro, mare fuori, mare di fianco con i comandanti falsi”: Pino Insegno contro la serie tv Mare Fuori
Leggi anche: Terrazza a Mare: Fedriga promette un gioiello sul mare
Innovazione: Rosolen, Leonardo e AcegasApsAmga entrano in M.A.R.E. FVG.
Innovazione: Rosolen, Leonardo e AcegasApsAmga entrano in M.A.R.E. FVG - FVG rappresenta una scelta di politica industriale chiara e coerente: mettere in relazione filiere che giÃ oggi ... ilgazzettino.it
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.